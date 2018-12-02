أمل القبيسي: احتفاء بمسيرة وطن

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

وجهت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، باسمها ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة اليوم الوطني المجيد لدولة الإمارات العربية المتحدة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الوفي الكريم.

ريادة

وأكدت معاليها أن احتفال دولتنا وشعبنا باليوم الوطني والذكرى السابعة والأربعين لتأسيس اتحادنا المبارك هو احتفاء بمسيرة وطن اختط لنفسه نهج الريادة بتخطيط وإصرار وإرادة قيادة ملهمة، تمضي على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهذه المناسبة الوطنية نستخلص منها الحكم والعبر والدروس التي نورثّها للأجيال أبد الزمان، لأن الإرادة والإيمان بالأهداف العظمى كفيل بتحقيق الإنجازات.

وقالت في كلمة وجهتها عبر مجلة درع الوطن لها بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة، هنيئاً لشعب الإمارات قيادة حكيمة بنت وأسست، وعلى النهج سارت فمكنت وأجمل الإنجازات سطرت، وإننا نستحضر في هذا اليوم التاريخي ما قام به المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، وما بذلوه من جهد من أجل تأسيس دولة صارت نموذجاً يحتذى في بناء الدول، بما تمتلك من أسس وركائز ومقومات الدولة العصرية القادرة على مواجهة تحديات التنمية.