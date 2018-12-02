ولي عهد الفجيرة: الإمارات أثبتت قدرتها على التميز ونشر قيم التسامح

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد مضي 47 عاماً على قيام الاتحاد أثبتت قدرتها على التميز والتفوق ونشر قيم التسامح.

حب الوطن

وقال سموه: تهل علينا الذكرى السنوية السابعة والأربعين على قيام الاتحاد، والانطلاقة المباركة لدولتنا الحبيبة في الثاني من ديسمبر 1971، وهي مناسبة نحتفي خلالها برموزنا الوطنية التي وضعت أسس بنائها الحضارية، وعمّقت حب الوطن، وعززت قيم الانتماء والولاء، ورسخت ثوابت الاتحاد، فأصبحنا بفضل رؤيتها وعملها الدؤوب دولة بنيت على نهضة شاملة وإنجازات بلا حدود، رافقها تعايش وتسامح بين مختلف الثقافات العالمية على أرضها.

وبهذه المناسبة نجدد الفخر والاعتزاز بما أنجزته دولة الإمارات العربية المتحدة من ريادة وتميز بين دول العالم، وبقيم وروح الاتحاد، وبحكمة قيادتنا الرشيدة وعمق رؤيتها في بناء مستقبل وطننا الغالي في كافة المجالات.

وأكد سموه، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت بعد مضي 47 عاماً على قيام الاتحاد، قدرتها على التميز والتفوق ونشر قيم التسامح بين شعوب المنطقة، وتواصل قيادتها الحكيمة اليوم بكل ثقة ما بدأه الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي استطاع، بحكمته بناء الدولة إلى جانب إخوانه الآباء المؤسسين، وترسيخ حضورها في المنطقة، كدولة خير ونماء وموطن القيم الإنسانية.

وبهدي فكر زايد وحكمته نجحت قيادتنا الرشيدة اليوم بجعل دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة النموذج بمنجزها الإنساني والحضاري.