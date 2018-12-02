هزاع بن زايد: مشروع تنموي عملاق

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن منح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم على مواطنين في أبوظبي والذي جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعد مشروعاً تنموياً عملاقاً يمهد لسنوات مقبلة من التنمية والحراك الاقتصادي والاجتماعي.

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «قروض الإسكان التي تأتي بتوجيهات خليفة وأمر محمد بن زايد، بقيمة تجاوزت 18 مليار درهم، هي بمثابة مشروع تنموي عملاق يمهد لسنوات مقبلة من التنمية والحراك الاقتصادي والاجتماعي، وإطلاق البادرة بمناسبة اليوم الوطني يزيد الخير خيراً والمستقبل إشراقاً».

وتابع سموه: «وبالإضافة إلى القروض الميسرة، فإن المساكن والأراضي التي تشملها البادرة التاريخية بمناسبة اليوم الوطني، يستفيد منها آلاف المواطنين، بما يحقق المزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويدفع عجلة التنمية قدماً في إمارة أبوظبي، شكراً خليفة... شكراً محمد بن زايد».