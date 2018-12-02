القائد العام لشرطة دبي يفتتح حديقة «شجرة الاتحاد»

المصدر: ■ دبي - البيان

افتتح اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حديقة «شجرة الاتحاد» في حرم القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، ومديري الإدارات العامة، وعدد من الضباط.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري: إن حديقة شجرة الاتحاد إحدى مبادرات القيادة العامة لشرطة دبي في احتفالات دولة الإمارات بيومها الوطني الـ 47 كما أنها جاءت ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بإيجاد بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة، ومن منطلق إدراكها للأهمية الخاصة للتشجير في الحفاظ على البيئة ومنح الطبيعة رونقها الجمالي والحضاري.

وأضاف اللواء المري: إننا في القيادة العامة لشرطة دبي، إذ نبارك لقيادتنا وشعبنا احتفالاتهم باليوم الوطني، ونشاركهم أفراحهم، نؤكد حرصنا على بيئتنا ومستقبل أجيالنا، كما نبعث برسالة واضحة تفيد أن اتحاد الإمارات في نمو مستمر.

من جهته قال اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة: إن حديقة «شجرة الاتحاد» مبادرة رمزية تعكس حب الوطن والولاء له وتعزيز الوعي بالحفاظ على بيئة الدولة، كما تعكس الخير والنماء الذي تعيشه الدولة.

وأضاف اللواء السلال الفلاسي: إننا اليوم نحتفل بطريقة مميزة، إذ تعبر شرطة دبي عن فرحتها من خلال العديد من المشاركات ومن ضمنها مبادرة حديقة شجرة الاتحاد التي تعد أول حديقة تضم مجسمات وصوراً تعبر عن مسيرة الاتحاد، فكل صورة تتحدث عن الآباء المؤسسين لهذا الوطن الغالي.