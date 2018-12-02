حاكم رأس الخيمة: مسيرة تقدم الدولة رمز يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن ما تحقق في ظل اتحاد الإمارات السبع من تقدم وازدهار في كل القطاعات يؤكد أهمية هذه المسيرة التي تمثل رمزاً يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم باعتبارها واحدة من أكثر التجارب الاتحادية نجاحاً واستقراراً.

نموذج رائد

وقال سموه: تعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً للتلاحم والتعاضد بين الإخوة والأشقاء، وذلك من خلال تجربة الاتحاد التي نحتفل بذكراها الـ 47، إن الاتحاد يمثل الهوية الأساسية التي يفخر بها المواطن ويعتز بكونه جزءاً من كيان اتحادي قوي يسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق.

وأضاف سموه: إن ما تحقق في ظل اتحاد الإمارات السبع من تقدم وازدهار في كل القطاعات يؤكد أهمية هذه المسيرة التي تمثل رمزاً يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم باعتبارها واحدة من أكثر التجارب الاتحادية نجاحاً واستقراراً.

إن استراتيجية الإمارات التي ركزت على بناء الإنسان، والتي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه مؤسسو الاتحاد جعلت من الإنسان الإماراتي هو الأساس الذي تقوم عليه كل الآمال، وبه تتحقق كل الخطوات الرائدة التي تخطوها الدولة.

إننا في دولة الإمارات حكومةً وشعباً نسير بخطى راسخة لنجعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة، وذلك بحماية مقدراتنا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على حد السواء، والسعي جاهدين للتطور والارتقاء على كل الصعد، والتطلع نحو المزيد من الإنجازات.

واختتم سموه قائلاً: وفي ذكرى اتحادنا لا يسعني إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات.