خليفة يتلقى تهاني محمد بن زايد باليوم الوطني

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمس في قصر البطين في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هنأ سموه باليوم الوطني الـ47 للدولة.. متمنياً أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على سموه وعلى دولة الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء في ظل قيادته الرشيدة.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.