حمدان بن زايد: امتداد لنهج عطاء زايد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن أمر القيادة الرشيدة بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم على مواطنين في أبوظبي امتداداً لنهج العطاء الذي بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، لتعزيز الأمان والاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطن.

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اعتماد القروض وتوزيع المساكن والأراضي على المواطنين بقيمة 18.3 مليار درهم تنبع من إيمان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن السكن هو أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة المواطنة».

وتابع سموه: «توجيهات القيادة الرشيدة هي امتداد لنهج العطاء الذي بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيَّب الله ثراه، لتعزيز الأمان والاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطن.. الاهتمام بإسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم تأتي في ظل الفرحة التي تعيشها دولتنا الحبيبة وشعب الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لقيام الدولة».