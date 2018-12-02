منتسبو شرطة أبوظبي يعبّرون عن اعتزازهم بالوطن وقيادته الحكيمة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

عبر منتسبو شرطة أبوظبي عن اعتزازهم باليوم الوطني السابع والأربعين، وبالنهضة الوطنية الشاملة التي جعلت الإمارات في مقدمة دول الحداثة والتطور، بفضل القيادة الحكيمة.

وعمت الاحتفالات جميع القطاعات الشرطية تعبيراً عن الفرحة بهذا اليوم الذي يجسد الولاء والانتماء للوطن وقيادته.

وشهد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، احتفال مديرية شرطه منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي باليوم الوطني الـ 47.

وتضمن الحفل أناشيد وأهازيج وطنية ورفع الأعلام بمشاركة المنتسبين وجموع من المواطنين والمقيمين في مشهد وطني، وعزفت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي مقطوعات متنوعة، وعرض للخيالة وآخر عن يوم الشهيد.

وقال العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة منطقة العين، إننا نتذكر بالفخر والاعتزاز السيرة العطرة لمؤسس دولتنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

كما تم إطلاق الرقم 47 بألوان علم دولة الإمارات وعرض لبالون كبير بمناسبة مئوية زايد، وتوزيع الورود على الجمهور وفقرة شعرية للشاعر خلفان الكعبي.

وشارك في الاحتفال مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية بعرض سيارات الإسعاف والإنقاذ ودورية المنقذ الصغير، وتم عرض دورية السعادة ودوريات الأطفال.

احتفاليات

كما احتفلت مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي، باليوم الوطني 47 في مركز شرطة مدينة زايد، كما أقيمت احتفالات مماثلة باليوم الوطني الـ 47 في مديريات شرطة العاصمة والمناطق الخارجية.

وأقامت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية احتفالية بالمناسبة تضمنت قصيدة للشاعر فهد عبد الله الحارثي وفقرات تراثية وأطعمة شعبية.

كما احتفلت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع باليوم الوطني 47 الذي يجسد جميع معاني الفخر والعز والاعتزاز.

واحتفلت مديرية ترخيص السائقين والآليات بالمناسبة، بحيث عبر منتسبوها عن اعتزازهم بمسيرة البناء والتطوير في الوطن تحت ظل القيادة الحكيمة.

فرحة وطن

واحتفلت مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، باليوم الوطني، وعبر منتسبوها عن فرحتهم، وجددوا الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة ولتراب الوطن الغالي، مؤكدين التفاني والإخلاص في خدمة إمارات الخير والعطاء.

واحتفل قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمناسبة الوطنية في مطاري أبوظبي والعين الدوليين، ففي أبوظبي جرى الاحتفال في إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين «أداك للمطارات، وطيران الاتحاد، وطيران أبوظبي».

وفي العين احتفلت إدارة شرطة أمن مطار العين الدولي بالتعاون مع هيئة الجمارك والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

كما احتفلت إدارتا الإسكان والمشاريع الهندسية بقطاع المالية والخدمات باليوم الوطني الـ47، وقال العميد عبدالله العيسائي، مدير إدارة الإسكان، عيشي بلادي، عاش اتحاد إماراتنا، كلمات عظيمة بمعان سامية، كلمات نجدد بها العهد بالحفاظ على علمها مرفوعاً خفاقاً، والولاء للقيادة والشعب في أعياد الاتحاد من كل عام.