47 دورية لشرطة أبوظبي تتزيّن بشعار روح الاتحاد

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

قامت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتزيين 47 من دورياتها الشرطية والمرورية بشعار روح الاتحاد، وعبارة عاش اتحاد إماراتنا 47 وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين، تعبيراً عن جاهزيتها لدعم الفعاليات الميدانية، للاحتفالات وتعزيزاً لنهج الشراكة، والتفاعل مع المجتمع في جميع المناسبات الملهمة لأجيال المستقبل، لترسيخ مكاسب جديدة لسمعة وكفاءة شرطة أبوظبي محلياً وعالمياً.

وجددت شرطة أبوظبي العهد والولاء للقيادة الرشيدة على أن تكون العين الساهرة لحماية أمن ومكتسبات الوطن الغالي، ورفعت بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بهذه المناسبة الغالية.