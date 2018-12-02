أحمد الحميري: الثاني من ديسمبر يوم عظيم في مسيرة وطننا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، أن الثاني من ديسمبر يعتبر يوماً عظيماً في مسيرة وطننا.

وقال في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة: في هذا اليوم المبارك يشرفني كما يشرف كل فرد على تراب هذا الوطن، أن نرفع أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات؛ بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة التي ينعم مواطنوها بالرفاه والرخاء.

وأضاف، إن الثاني من ديسمبر يوم عظيم في مسيرة وطننا ورمز لوحدة شعبنا، هو يوم خالد نجدد فيه العزيمة ونستحضر فيه بالثناء والوفاء السيرة العطرة لمؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين الذين قادوا باقتدار الاتحاد؛ فأرسوا بالصبر والمثابرة والرؤى المستقبلية الثاقبة دعائم دولة اتحادية شامخة نفتخر بالانتماء إليها والولاء لها والدفاع عنها، ومن سيرة هؤلاء الآباء المؤسسين الذين أرسوا بسواعدهم وعقولهم النيرة صرح اتحادنا الشامخ، وأقاموا دولتنا على قيم العدل والمساواة والإخاء والتسامح والعمل المخلص نستلهم القدوة والعزة، وتستمد الأجيال القوة والعزيمة على مواصلة مسيرة البناء والتطوير والتقدم.

وتابع: في هذا اليوم نجدد العهد والولاء بأن نظل حماة للقيم والمبادئ التي قام عليها الاتحاد جنداً أوفياء لقيادته الرشيدة.