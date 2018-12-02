سلطان بن خليفة يستقبل وفداً من جمعية الإمارات للثلاسيميا

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

استقبل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن خليفة الإنسانية والعلمية في قصر سموه بأبوظبي وفداً من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا ومرضى الثلاسيميا من مختلف إمارات الدولة تعبيراً منهم عن مشاعر الشكر والعرفان والامتنان لدعم سموه اللا محدود لمرضى الثلاسيميا.

وتسلم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان من عبدالباسط مرداس درع جمعية الإمارات للثلاسيميا، تعبيراً عن الشكر والامتنان لسموه ولجهوده الكبيرة في دعم مرضى الثلاسيميا. كما التقى وفد الجمعية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان العضوة الدائمة في الاتحاد الدولي للثلاسيميا رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا وهنأها بمناسبة اليوم الوطني.