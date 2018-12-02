31 إعفاء أمام الجواز الإماراتي لدخول جميع دول العالم من دون تأشيرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أعلن مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، عن صعود جواز السفر الإماراتي إلى المركز الأول على مستوى العالم بدخول 167 دولة (113 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و54 دولة لدى الوصول إلى المطار أو تقديم طلب الحصول على التأشيرة عبر الإنترنت)، في حين لم يتبق أمامه إلا إعفاء 31 دولة ليتمكن الجواز الإماراتي من دخول جميع دول العالم.

وحقق الجواز الإماراتي المركز الأول بعد حصوله مؤخراً على إعفاء من التأشيرة المسبقة، من دول: «الكونغو برازافيل، وسيراليون، والنيجر» لينطلق منفرداً إلى أعلى قائمة أقوى جوازات السفر في العالم في مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، متجاوزاً بذلك جوازات سفر 21 دولة دفعة واحدة كانت في المركز الأول «ألمانيا، سنغافورة» بدخول 165 دولة و11 دولة كانت تتربع في المركز الثاني بدخول 164 دولة، وهي: «الدنمارك، السويد، فنلندا، لكسمبورج، فرنسا، إيطاليا، النرويج، هولندا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأميركية» إضافة إلى 9 جوازات سفر في المركز الثالث بدخول 163 دولة، وهي: «بلجيكا، النمسا، اليابان، اليونان، البرتغال، سويسرا، بريطانيا، أيرلندا، وكندا».

وأكد مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي في تقرير بعنوان «سباق الإمارات إلى القمة» تناول فيه الصعود السريع الذي حققه جواز السفر الإماراتي منذ فترة قصيرة، أنه الأسرع بلا منافس على مستوى العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثرت على العالم لأسباب عديدة، وأصبحت بسرعة واحدة من أكثر دول العالم إبداعاً في مجال التكنولوجيا والتعليم والتمويل والبنية التحتية.

وأضاف: «إن الرؤية والالتزام المذهلين في دولة الإمارات أوجدا دولة حديثة ومستدامة بفضل التكنولوجيا المتقدمة والمباني الفاخرة التي لا تزال تحطم العديد من الأرقام القياسية العالمية، وهذا ليس السجل الوحيد الذي يتبعونه، وكونها واحدة من أكثر الدول صعوداً وثباتاً لزيادة رصيدها في التنقل على مستوى العالم، فقد كانت الإمارات تتقدم في تصنيف مؤشر الجوازات أسرع من أي بلد آخر».

ووفقاً للمؤشر العالمي لم يتبق أمام الجواز الإماراتي إلا إعفاء 31 دولة فقط لدخول جميع دول العالم من دون تأشيرة مسبقة.

وفي عام 2015، تلقى جواز السفر الإماراتي دفعة قوية وفقاً للمؤشر، بعد صدور قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة «شينغن» لدول الاتحاد الأوروبي، شملت 26 دولة، إضافة إلى ثماني دول أخرى في أوروبا خارج دول الاتحاد.

وقطعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي، والتزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات مع المزيد من دول العالم، الذي يأتي من حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة، وتوطيداً للعلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

وكثفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي منذ مطلع عام 2016 تحركها الدبلوماسي النشط نحو تحقيق المزيد من الانفتاح على العالم، من خلال تبادل الزيارات والاتصالات على أعلى المستويات، وانتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة، كما شهد عام 2016 تحركاً دبلوماسياً مميزاً تمثل في الانفتاح وتعزيز العلاقات مع دول أميركا اللاتينية والمحيط الهادي ودول القارة الأفريقية، وحضوراً إيجابياً قوياً للدولة في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

ووفق مؤشر «باسبورت إندكس» كان الجواز الإماراتي يستحوذ على دخول 132 دولة حول العالم من دون تأشيرة ويحتل المركز الـ 25 بوصفه أقوى جواز سفر في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحلول نهاية مايو 2017، انضم جواز السفر الإماراتي إلى قائمة أفضل 20 جواز سفر قوياً في العالم برصيد 147 دولة مجانية من دون تأشيرة، وقبل عامين من الموعد النهائي الذي أعلن ضمن المبادرة، انضم الجواز إلى أفضل 10 جوازات سفر في العالم ولم يفقد أي تركيز على هذا الهدف.

فيما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الصورة الإيجابية للمواطنين الإماراتيين في الخارج كونهم يُعبرون عن نموذج الإمارات في الانفتاح والتعايش المشترك والاندماج مع الثقافات والحضارات المختلفة لدول العالم، عمّقت ثقة المجتمعات الدولية بالمواطن الإماراتي وسلوكه الحضاري في أي مكان يذهب إليه، كما تنعكس هذه الصورة الإيجابية أيضاً في المعاملة الراقية والحضارية التي يلقاها السياح والوافدون عندما يأتون لزيارة الدولة.

جوازات الدول العربية

وفقا لمؤشر «باسبورت إندكس» فإن جوازات الدول العربية تحتل مراكز متباينة من حيث قوة جواز السفر، ففي الوقت الذي تحتل فيه بعض الدول مراكز متقدمة في القائمة، نجد دولاً أخرى تحتل ذيل القائمة، حيث يحتل الجواز العراقي المركز الـ 96 بدخول 33 دولة، واليمن في المركز 92 بدخول 40 دولة، أما جواز المملكة العربية السعودية فهو بالمركز الـ 57 بدخول 79 دولة، والبحرين المركز الـ 53 بدخول 84 دولة، والجواز الكويتي المركز 46 بدخول 96 دولة، وسلطنة عمان في المركز الـ 55 بدخول 81 دولة، كما تتباعد الدول العربية الأخرى في مراكزها من حيث قوة جواز السفر ضمن قائمة «باسبورت إندكس» سواء في أفريقيا أو آسيا، حيث يحتل جواز السفر المصري المركز الـ 79 بدخول 56 دولة، والسودان في المركز 91 بدخول 42 دولة، وليبيا في المركز الـ 88 بدخول 46 دولة، والجزائر في المركز 76 بدخول 59 دولة، والمغرب في المركز الـ 67 بدخول 68 دولة، والجواز التونسي في المركز الـ 65 بدخول 70 دولة، وتتقاسم فلسطين ولبنان المركز الـ 89 بدخول 45 دولة، وتبقى سوريا في المركز الـ 94 بدخول 36 دولة، والصومال في المركز 93 بدخول 38 دولة، وجيبوتي في المركز الـ 83 بدخول 52 دولة، وموريتانيا في المركز الـ 75 بدخول 60 دولة، وجزر القمر في المركز 77 بدخول 58 دولة.

صعود

مع الصعود السريع الذي لم يسبق له مثيل على مستوى العالم لجواز السفر الإماراتي، لم يتبق أمامه إلا 31 دولة فقط ليتمكن من دخول جميع الدول في القارات الست من دون تأشيرة، وهي حسب الترتيب الأبجدي: ( أفغانستان، الجزائر، أستراليا، بليز، بنين، بوتان، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، غينيا الاستوائية، إريتريا، غانا، العراق، جامايكا، جمهورية كرياتي، ليبيا، منغوليا، بورما، ناميبيا، كوريا الشمالية، باكستان، بابوا غينيا، بيرو، روسيا (تم الإعفاء وهو حيز التنفيذ)، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، سورينام، ترينيداد وتوباغو، الولايات المتحدة الأميركية، فينزويلا، ونيجيريا).