شرطة عجمان تنظم مسيرتين بالدراجات النارية والسيارات

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان مسيرة لسيارات النيسان والهامر، ومسيرة أخرى للدراجات النارية وسيارات الجيب والسيارات الكلاسيكية، وذلك ضمن فعالياتها للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات.

وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة إن شرطة عجمان تحرص على إقامة الفعاليات الوطنية المجتمعية، بمشاركة الفئات المختلفة من المجتمع لنقل الرسالة الوطنية وتعزيز المواطنة الإيجابية وتحقيق التلاحم المجتمعي لرفع راية الوطن وتحقيق رؤيته.

وذكرت أن المسيرات شهدت مشاركة كثيفة من جميع إمارات الدولة وخارج الدولة، بما يزيد على 200 دراجة نارية بمشاركة الفريق السعودي والعماني للدراجات وأكثر من 100 سيارة نيسان وما يقارب 250 سيارة جيب و200 سيارة كلاسيكية، اجتمعوا ليعبروا عن ولائهم وانتمائهم اللا محدود لدولة الإمارات في هذه المناسبة العزيزة.