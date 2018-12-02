جمعية أصدقاء البيئة تحتفي باليوم الوطني

المصدر: ■ العين - وام

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الحفل الذي أقامته جمعية أصدقاء البيئة تحت رعايته بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة.

وأبدى الشيخ سعيد بن طحنون سعادته بأنشطة المدارس التي برزت في الحفل من خلال البازار البيئي الخيري، والمعروضات المتميزة التي تعمل على الحفاظ على البيئة، كما أشاد بمعروضات الأندية البيئية للمدارس المشاركة في جائزة أصدقاء البيئة في دورتها الأولى.

وأشار الدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة في كلمته خلال الحفل لدور القيادة الرشيدة في تشجيع العمل التطوعي، والاهتمام الواضح بالبيئة.. منوهاً بجهود فريق تنظيم الحفل.

ولاقت فقرات الحفل المتنوعة المبتكرة إعجاب الحضور، بدءاً من التقديم المتميز لفريق «شياب دوت كوم»، وفقرة اليوله لمدرسة زايد الأول، والتي طلب راعي الحفل إعادتها وحرص على المشاركة فيها.

ومن الفقرات التي أشاد بها الحضور أوبريت كنز الجزيرة، الذي يمزج بين الأجواء الوطنية وألف ليلة وليلة الساحرة في عمل مشترك بين مدارس العين ونعمة والمتحدة، وقام بتأليف وإخراج العرض أيمن النقيب. وكان للشعر حضور من خلال قصائد الشاعر خلفان بن نعمان الكعبي وقصيدته 71، وألقت الشاعرة الواعدة ريماس عمر قصيدة لاقت إعجاب الحضور.

وقدمت مدرسة الطموح عرض أزياء للملابس المعاد تدويرها، بينما قدمت مدرسة المريجب استعراضاً إماراتياً، وقدمت مدرسة عين الخليج استعراض الألعاب الشعبية في جو من البهجة والفرح التي رسخت في النفوس أجواء الاحتفال والفرحة، وتم تسليم وثائق المشاركة في جائزة أصدقاء البيئة لعدد من المدارس منها السارية والأوائل.