خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يُعزّون ترامب بوفاة بوش الأب

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان، وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج إتش. دبليو بوش الأب. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس دونالد ترامب.

وبعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تعزية ومواساة إلى الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بوفاة والده.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي في «تويتر» معزياً باللغة الإنجليزية، جاء فيها: «نتقدم بأصدق تعازينا إلى عائلة بوش والشعب الأميركي لوفاة الرئيس جورج بوش الأب، والذي سنظل نتذكره كحليف وصديق مخلص».

كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار سموه معزياً باللغتين العربية والإنجليزية جاء فيها: «خالص العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب.. تعازينا لأسرته وللشعب الأميركي الصديق.. كان رجل دولة من الطراز الرفيع وصديقاً لدولة الإمارات وحليفاً لدول المنطقة في مواجهة أصعب التحديات».