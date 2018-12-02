سلطان بن خليفة: الإمارات صنعت نموذجاً يحتذى قبل 47 عاماً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

قدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة.

وأكد سموه في كلمة له أن احتفالات الدولة بهذه المناسبة استمرار لمسيرة تاريخية بدأت عام 1971 واستمرت راسخة عنوانها الاتحاد والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته الرشيدة.

وقال سموه إن دولة الإمارات صنعت نموذجاً يحتذى قبل 47 عاماً بقيام الاتحاد والتلاحم والترابط ما بين الإمارات كافة وهو نموذج أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - واستمرت مسيرة الاتحاد لتعزز في كل عام وفي كل يوم وطني المزيد من أواصر الترابط والتلاحم ما بين أبناء الوطن الواحد مؤكداً أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ترتقي للأمام وللأفضل دائماً في المجالات كافة وتواصل طريق الأمجاد.