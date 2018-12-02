احتفالات لبعثتنا الدبلوماسية في نيويورك

المصدر: ■ نيويورك - وام

نظّمت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وماجد السويدي القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الحفل ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيا رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة وسفراء ووفود الدول الأعضاء وكبار مسؤولي الأمم المتحدة، وأعضاء السلك الدبلوماسي الإماراتي، إضافة إلى رجال أعمال وقادة المجتمع المدني وممثلي الصحافة، وذلك بصالة احتفالات رسمية في شارع بارك آفينيو بمدينة نيويورك.

وجرى خلال الحفل أيضاً الاحتفاء بالذكرى المئوية لميلاد الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتكريم إرثه، وذلك في إطار إعلان الدولة عام 2018 «عام زايد».

وقالت السفيرة لانا نسيبة: «لقد قام الشيخ زايد في عام 1971 بتوحيد الإمارات برؤية تتسم بالتسامح والسلام، وذلك ليس فقط للإمارات والشرق الأوسط بل للعالم بأسره».

وأضافت: «إن رؤيته المتنوعة والدينامية للدولة تحتضن الناس من مختلف أنحاء العالم وتقدم للجميع فرصة حقيقية للنجاح.. وبعد مرور سبعة وأربعين عاماً نعيش اليوم لحظةً من الفخر والاعتزاز عند الاحتفال بذكرى قائدٍ تمتع بالرؤية وغرس القيم».