نورة السويدي: يوم مشهود يذكّر أبناء الوطن بالإنجازات العظيمة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم مشهود يتجدد كل عام ليذكر أبناء الوطن بما تحقق من إنجازات عظيمة بفضل الجهد الذي تبذله القيادة الحكيمة للدولة.

وقالت، في كلمة لها بمناسبة اليوم الوطني الـ47: إن هذه الذكرى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا وحاضرنا ومستقبلنا وانغرست في وجداننا لما ننعم به من خير عميم نعيشه جميعاً رجالاً ونساءً وأطفالاً وكباراً.

وأوضحت أن حلم المرأة الإماراتية على هذه الأرض المباركة تحقق بفضل الدعم المتواصل الذي وفرته القيادة الرشيدة للمرأة وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لتمكينها في كافة ميادين العمل وبفضل رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ونوهت إلى أن الدولة حققت التوازن بين الجنسين وأصبحت المرأة تتمتع بحقوق وواجبات مثل أخيها الرجل بفعل شجاعتها وإصرارها على التقدم وأخذ زمام المبادرة واستغلال قدراتها في إثبات وجودها في مسيرة التنمية في البلاد.

وأضافت أن الاتحاد النسائي العام وقف إلى جانب المرأة من خلال تنفيذ مئات البرامج والدورات التدريبية التوعوية وورش العمل التي تساعد المرأة على التعرف على كل ما هو جديد في عملها ولتكون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة البلاد التنموية، فكان لها ما أرادت وأصبحت تشكل نسباً كبيرة من العمل الوظيفي في الحكومة والقطاع الخاص وتولت مناصب قيادية.