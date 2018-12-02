علي بن سعود المعلا يشهد احتفال بلدية أم القيوين باليوم الوطني

المصدر: ■ أم القيوين - وام

شهد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس بلدية أم القيوين، احتفال الدائرة باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عبيد سلطان طويرش القائم بأعمال مدير عام البلدية، وعدد من مديري القطاعات والإدارات ومسؤولي وموظفي الدائرة.

وتفقد الشيخ علي بن سعود ضمن فعاليات الاحتفال، معرض صور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي نظمه مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعرض الرسام الفنان خسرو بابا الذي يتميز بفن الرسم بالذهب.

وتقدم الشيخ علي بن سعود المعلا، رئيس بلدية أم القيوين، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة، وأكد أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عزيزة تعكس روح الولاء والانتماء للوطن المعطاء وقيادته الحكيمة التي تسابق الزمن؛ لتعزيز المكانة المرموقة لدولة الإمارات في المحافل الدولية، وعلى مختلف الصعد لجعل شعب الإمارات أسعد شعوب الأرض والمقيمين على أرضها يعيشون في أمن وأمان ورخاء وازدهار.