هيئة الأمم المتحدة للمرأة: الإمارات حققت تقدماً شمل مجالات عدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

هنأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ47 الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام.

وأكدت الدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي أن اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم مشهود بإنجازاتها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الشحي في كلمة لها بهذه المناسبة الوطنية إن التقدم الذي حققته دولة الإمارات شمل مجالات عديدة أبرزها إنجازات المرأة الإماراتية التي وقفت إلى جانبها القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأوضحت أن مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي يبارك التقدم الكبير الذي حققته المرأة الإماراتية والتي تعمل الآن في كافة أجهزة الدولة وفي القطاع الخاص، فحسب الإحصاءات الرسمية فإن أكثر من 66 في المئة من الوظائف الحكومية تشغلها المرأة الإماراتية وأن نسبة 30 في المئة منها في مواقع صنع القرار كما أن لها ثمانية أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بل ورئيسة له وتسعة مقاعد وزارية في الحكومة الاتحادية.

وقالت إن هذا التقدم الكبير للمرأة الإماراتية وضع الإمارات في أعلى المراتب عالمياً ولا سيما فيما يخص تمكين المرأة، وتعليمها، بل أصبح بناء قدرات المرأة مكوناً رئيسياً من الاستراتيجية الشاملة لقيادة الدولة لبناء نهضة دولة الإمارات.

وأضافت أن اللافت في موضوع المرأة هو الدور القيادي الملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم قضايا المرأة والأسرة والطفل، ما كان له الأثر الكبير في زيادة مشاركة المرأة في كل ميادين العمل، بما في ذلك العمل السياسي والعسكري وقد جعلت سموها العمل النسائي في الدولة جزءاً من العمل الوطني فصارت المرأة الإماراتية شريكة فاعلة في مسيرة التقدم.