الجمعية الأردنية تشارك الدولة احتفالاتها

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

احتفت الجمعية الأردنية ـ أبوظبي بالتعاون مع جمعية المرأة الأردنية ــ أبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تحت رعاية جمعة العبادي السفير الأردني لدى دولة الإمارات.

وأكد الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان خلال كلمته «إن الاحتفالات التي تشهدها الدولة اليوم من قبل الجالية الأردنية والجاليات الأخرى تعتبر ترجمة لمبادئ وفكر قيادتنا الرشيدة في تعزيز وتقوية أواصر المحبة لأبناء هذا الوطن الغالي مع شعب الأردن العزيز وشعوب دول العالم أجمع».

ورفع جمعة العبادي السفير الأردني لدى الدولة أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة الإمارات، ومواطني ومقيمي الدولة بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين.

وقال المستشار فريد الزعبي رئيس الجمعية الأردنية - أبوظبي، «نستذكر في هذا اليوم العظيم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مؤسس الاتحاد باني النهضة، الذي صنع من المستحيل الحياة وأسس دولة عمادها الحب والعطاء والنماء.