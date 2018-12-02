حمدان وهزاع وسيف بن زايد يباركون الإنجاز الإماراتي

المصدر: دبي ـ البيان

بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للإمارات وقيادتها حصول الجواز الإماراتي على المركز الأول عالمياً.ودوّن سموه عبر «تويتر»: «نبارك للإمارات وقيادتها حصول الجواز الإماراتي على المركز الأول عالمياً، إنجاز كبير يعكس مدى نجاح الدبلوماسية الإماراتية خلال الفترة الماضية، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة في المجتمع الدولي».من جهة اخرى بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للشعب الإماراتي وصول جواز السفر الإماراتي إلى المركز الأول عالمياً.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: مبارك للشعب الإماراتي هذا الإنجاز الجديد بوصول جواز السفر الإماراتي إلى المركز الأول عالمياً.. نجاح تمتد جذوره إلى تاريخ مجيد وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه حجره الأساس ورسخته رؤية قيادة الإمارات، وجهود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاستثنائية، وحضور عيال زايد المميز في العالم.

الى ذلك أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن حصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عالمياً أمس، وفقاً لمؤشر passport index، جاء نتيجة قيادة استثنائية.وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» وضعها على مقطع فيديو خاص باحتفالات برج خليفة بدبي بهذه المناسبة: «الإمارات بالمركز الأول، وتتويج يزهو في عام زايد، فعلى نهجه تسير الإمارات من مجد إلى مجد، ومن إنجاز لإنجاز أكبر. إنجاز نتيجة قيادة استثنائية دعمت فريق عمل برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، هنيئاً لنا جميعاً هذا الإنجاز».