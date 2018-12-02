«الإمارات للمحامين» تنظم عروضاً شعبية وفلكلورية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتفلت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بـ «اليوم الوطني الـ 47» في مقرها الرئيسي بإمارة الشارقة، وبكل من فرعيها بإمارة أبوظبي والفجيرة، بحضور رئيس مجلس الإدارة المحامي زايد سعيد الشامسي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وتضمنت الاحتفالية، عروض فرق شعبية بجانب العروض الفلكلورية التي تعكس إرث الإمارات التليد، حيث رفرف علم الدولة مضفياً على المناسبة أجواء فخر وعز.

وأكد الشامسي أن الاحتفال باليوم الوطني الـ 47، يجدد مشاعر العزة والفخر، ويذكّر بتضحيات الآباء المؤسسين في بناء اتحاد أرسى قواعده وأسسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وقادة الإمارات الأوفياء، الذين صنعوا بفضل رؤيتهم السديدة وطناً يعتلي قمم المجد ويحتل موقع الصدارة في المجالات كافة.

وقالت زينب الحمادي المدير العام لفرع أبوظبي إن أهمية هذا اليوم يؤكد أن ما زرعه الآباء والأجداد بجهدهم وعرقهم وصبرهم على مدى سنوات طويلة أثمر نموذجاً يشار إليه بالبنان في الوحدة بين أبناء الشعب.