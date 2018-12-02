الريم الفلاسي:عيد يستذكر فيه الأبناء ما ينعمون به من رفاهية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

وصفت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة اليوم الوطني للدولة، بأنه عيد وطني بامتياز يستذكر فيه أبناؤه ما ينعمون به من تقدم ورفاهية تحت راية الوطن الذي أعطاهم كل ما يريدون.

وقالت الفلاسي - في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 -: جدير بنا في احتفالنا بهذه المناسبة أن نقدم الشكر والتقدير لكل من ساهم في رفع شأن الوطن؛ بدءاً من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن قيادتنا الرشيدة ومن أبناء الوطن خاصة المرأة بشكل عام والأم وأطفالها بشكل خاص بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وقفت بثبات إلى جانب المرأة.

وأكدت أن دولة الإمارات أصبحت الآن صديقة للأم والطفل واليافع؛ بفضل الجهود التي بذلتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لإعلاء شأن الدولة، والعمل على إحاطة الأم وطفلها بالرعاية الكاملة وبالحماية التي توفر لهما البيئة الآمنة التي تساعدهما على ممارسة حياتهما الطبيعية وممارسة هواياتهما إلى جانب الاستزادة من العلم ليكونا قادة المستقبل للبلاد.

وقالت، إن الرعاية الكاملة من جانب سمو «أم الإمارات» للأم والطفل لا مثيل لها، وبالأمس القريب كان هناك لدى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة احتفال بنتائج جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة، التي أطلقتها منذ عامين بهدف تقديم دراسات وأبحاث تساعد الأم وأطفالها على النهوض والسعي بثبات نحو المستقبل.