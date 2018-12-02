الهند تكشف النقاب عن نصب تذكاري لزايد

المصدر: Ⅶ نيودلهي - وام

كشفت الهند، أمس، النقاب عن نصب تذكاري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين.

وستتم إزاحة الستار عن النصب التذكاري، الذي نحته الفنان الهندي الشهير أرزان خامباتا، ويعد بمثابة تكريم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ــ على هامش الاحتفالات التي تنظمها سفارة الدولة بالهند بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات.

ويجسد هذا العمل الفني قيم السلام والتسامح وقبول الآخر، تلك القيم التي آمن بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، وعمل على ترسيخها ونشرها للعالم.

يذكر أن أعمال خامباتا تزين مقار الشركات الكبرى والمباني العامة، والعديد من المعالم الخارجية في الهند.