بدء حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية مهامها في القرى الهندية

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية مهامها في القرى الهندية، تحت شعار «على خطى زايد»، لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للأطفال، بإشراف نخبة من الأطباء الإماراتيين والهنود المتطوعين في نموذج مميز للتلاحم الاجتماعي والعطاء الإنساني، وفي لفتة إنسانية تطوعية ورسالة حب من أبناء الإمارات الشباب من أبناء زايد الخير إلى الشباب في الهند، وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2018 عام زايد، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47.