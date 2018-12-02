علي المنصوري: نجدد عهد الولاء للوطن

المصدر: أبوظبي - وام

أكد علي محمد الرصاص المنصوري وكيل الدائرة الخاصة لرئيس الدولة، أن إحياء ذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة لنستذكر فيها بداية مسيرة الاتحاد، التي قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون «رحمهم الله»، وسار على نهج التقدم والازدهار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وقال: «في هذا اليوم نجدد عهد الولاء للوطن والوفاء لقيادته الرشيدة، ونؤكد التفافنا حول رايتها».

ورفع في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات وكل من يسكن على هذه الأرض الطيبة.`