لطيفة بنت محمد: بصمة حضارية نقف عندها بكل فخر واعتزاز

المصدر: Ⅶ دبي - وام

قالت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة: إن احتفال إمارات الخير بذكرى اليوم الوطني بصمة حضارية نقف عندها جميعاً بكل الفخر والاعتزاز.. يوم الوفاء الوطني يوم اتحاد الشموخ والتحدي والعزيمة والإصرار يوم إعلان اتحاد إمارات الخير في فضاءات خارطة العالم عبر أعظم وأرقى وأقوى تجربة وحدوية شهدها العالم.

سفينة العطاء

وأضافت سمو الشيخة لطيفة، إن يوم الثاني من ديسمبر التقت إرادة حكيم العرب «زايد الخير»، طيب الله ثراه، مع إخوانه مؤسسي اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ففي فجر 2 ديسمبر 1971م وعلى خطى زايد الخير، رحمه الله، سارت سفينة العطاء والنماء إلى بر الأمان، ويسعدنا ويشرفنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الوالد الشيح محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والتهنئة موصولة لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والوالدة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشعب الإمارات الوفي، كل عام وإمارات العزة والكرامة بألف خير.

سبيل العزة

وأشارت سموها في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة إلى أن الاتحاد كان دائماً وسيلتنا وسبيل عزتنا وطريق نهضتنا ورفعتنا؛ فليبقى الاتحاد شعارنا الذي نتعاون من أجله لبناء الوطن، وهو الهدف الأسمى الذي من أجله نبني إمارات الغد، ويبقى المفهوم الحقيقي لمرحلة البناء، أنه بناء الإنسان ليسهم في مسيرة بناء الوطن، وتحمّل مسؤولياته والتزامه بواجباته؛ ليشعر بأمنه على حاضره ومستقبله.



وقالت، إن دولة الإمارات الغالية وهي تحتفل بيوم الحصاد يوم الوطن والمواطن يوم الاتحاد تقف شامخة بين دول العالم المتقدمة، مطوّقة بالأمن والأمان وشعبها المخلص يقف معتزاً بلقب «أسعد شعب».



وأضافت، إن التحول الذي شهدته الدولة هو إبداع، فقد استطاعت الدولة في فترة وجيزة أن تصل إلى أعلى مستويات التقدم والرخاء بفضل الله تعالى، وتخطيط وحكمة القيادة الرشيدة وإخلاص المواطنين.. وإننا أبناء هذا الوطن العزيز مطالبون بأن نعمل يداً بيد بكل أمانة وصدق وتضحية وإخلاص لدعم ذلك الإنجاز التاريخي، والحفاظ عليه لأنه موضع فخر واعتزاز لكل أبناء الدولة والأمة العربية والإسلامية.

وأكدت سموها، أن اليوم الوطني ذكرى غالية على قلب كل فرد من أبناء وطننا الحبيب ذكرى قيام الاتحاد الذي جسّد حلم الآباء والأجداد، وتطلعات الأبناء إلى بناء غد مشرق ينعم فيه شعبنا بالأمن والاستقرار والازدهار.