سفارة الدولة بالقاهرة تنظم احتفالية بالمناسبة

المصدر: ■ القاهرة - وام

نظمت سفارة الدولة بالقاهرة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ47، حضرها عدد كبير من الوزراء وأعضاء مجلس النواب المصريين والسفراء العرب والأجانب وكبار رجال السياسة والاقتصاد والفكر والإعلام في جمهورية مصر العربية.

حضر الاحتفالية من المسؤولين المصريين كل من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل، وعدد من المسؤولين.

كما حضر الحفل ممثلو الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ومحافظو القاهرة والمنيا والدقهلية، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي.

فخر

وأكد جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في كلمته أن يوم الثاني من ديسمبر من كل عام يمثل بالنسبة إلى مواطني الدولة والمقيمين فيها مناسبة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها الإمارات بجهودهم المخلصة.