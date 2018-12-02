جائزة خليفة لنخيل التمر: فرصة لتأكيد تلاحم القيادة والشعب

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، وفرصة للتعبير عن فرحتنا والتأكيد على التلاحم والإخاء بين أبناء الإمارات والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة.

وأشار الدكتور عبدالوهاب زايد إلى أن مبدأ الشراكة والتعاون والعمل الوطني المشترك بين الجائزة ومختلف جهات الاختصاص على المستوى الوطني والدولي لإبراز ما حققته دولة الإمارات من منجزات ومكتسبات ونهضة حضارية؛ يعد من ثمار ومكاسب الاتحاد الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وإخوانه المؤسسون، رحمهم الله. وقال: «يأتي احتفالنا بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين في إطار تأكيدنا على الالتزام بدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.