«زايد للرعاية الإنسانية» تحتفل باليوم الوطني

المصدر: ■ أبوظبي-وام

رفعت مؤسّسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصّة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين.

وقال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة «الثاني من ديسمبر من كل عام سيبقى يوماً خالداً في أيام الإمارات ومحطة البداية لمسيرة النهضة الشاملة المباركة لوطننا الغالي الذي أرسى دعائم قوته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وعيداً وطنياً من أجمل الأعياد والمناسبات السارة والجميلة لأبناء الإمارات التي تحتفل بها دولتنا ويفتخر بها كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة أرض الإمارات الغالية.

وأضاف سموّه - في تصريح له خلال حضوره إحتفال المؤسسة بمناسبة اليوم الوطني -» في تلك المناسبة تتواصل الجهود في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» خير خلف لخير سلف الذي سار على درب الوالد مؤسس الدولة، وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - في الإيمان بأن بناء الإنسان هو الثروة الحقيقية وأعظم بناء وأهم إنجاز ليتحقق المزيد من معالم النمو والازدهار.

وأكد سموه أن مسيرة التقدّم والرفعة والازدهار لدولة الاتحاد المباركة تتواصل بنجاح يشهد له العالم بفضل الله وتوفيقه، ثم بجهد سواعد أبناء هذا الوطن في ظل كل الدعم من القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السموّ رئيس الدولة حفظه الله الذي يواصل قيادة مسيرة وطننا الغالي نحو آفاق مضيئة من النماء، والتطوّر، والرقيّ، والازدهار وفي كافة نواحي الحياة.

ودعا سموّه إلى استثمار الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الأعظم في تاريخ الإمارات، الذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً، ذكرى اليوم الوطنيّ، وذلك من خلال تعزيز ارتباطنا ووفائنا لقيادتنا الرشيدة، ومواصلة العمل الجادّ والمخلص، وتأكيد عميق انتمائنا لهذه الأرض الطيّبة التي تحتضن جميع أبنائها، ومن خلال التزامنا بتأدية واجباتنا ومسؤوليّاتنا تجاه وطننا مُسلّحين بقيم الصدق، والإخلاص، والوفاء، والانتماء والعطاء الذي لا يعرف الحدود لوطننا الغالي.

وأكّد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن مسيرة العمل الإنساني ومنظومة الرعاية الاجتماعيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد إنجازات لافتة للنظر في ظلّ دولة الاتحاد، ونقلات نوعيّة واثقة نحو الارتقاء بنوعيّة خدمات الرعاية والتأهيل المقدّمة لأصحاب الهمم، وفق أرقى المعايير العالمية التي تستفيد من أفضل الممارسات وأنجح التجارب في ميدان الرعاية والتأهيل.

ونوه سموه بأن المؤسّسة تواصل سعيها الحثيث نحو تقديم الخدمات النوعيّة والمتميّزة لفئات أصحاب الهمم، موضحا أن الخطة الاستراتيجيّة للمؤسسة تحتوي على العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجيّة.

وفي ختام تصريحه قال سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيّان: «إننا وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، نتوجه بصادق الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة، وأن يديم على سموّه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود.

احتفال

من ناحيته أكد عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة أنّ المؤسّسة تحرص منذ تأسيسها العام 2004 على الاحتفال باليوم الوطنيّ لدولتنا الغالية بمشاركة فاعلة من أبنائنا وبناتنا أصحاب الهمم وجميع كوادرها التربوية والإدارية،.

ونصبت الجدارية التي بلغ ارتفاعها أربعة أمتار وطولها ثمانية أمتار في المدخل الرئيس لمقر مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، حيث كتب شعار احتفالات اليوم الوطني»هذا زايد.. هذه الإمارات«بلغة الإشارة في الجزء العلوي من الجدارية، بينما تكونت بقية اللوحة من قطع الليغو البلاستيكية التي جسدت نفس الشعار، واستقطبت الجدارية آلاف المشاركين في صناعتها، الذين رغبوا في تخليد كلمة(زايد).

شهادة

تسلم عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة شهادة موسوعة غينيس من مندوب الموسوعة في احتفال أقيم بحضور منتسبيها من أصحاب الهمم ولفيف من المسؤولين، وأفراد من المجتمع المحلي إثر تمكنهم من بناء كلمة زايد باستخدام قطع ليغو متشابكة، متجاوزين بذلك الرقم المسجل سابقاً بالموسوعة العالمية.