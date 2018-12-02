الإمارات تتصدر مسابقة مهارات آسيا العالمية بـ8 ميداليات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - صبري صقر

تصدّر شباب الإمارات مسابقة مهارات آسيا العالمية في أبوظبي، وحصدوا 8 ميداليات، منها 5 ذهبية و3 فضيات، وبرونزية واحدة.

وأعلن مبارك سعيد الشامسي، رئيس المنظمة الآسيوية للمهارات المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، فوز المواطن عبد العزيز عيسى بو عبد الله بالمركز الأول، إذ تفوّق على المشاركين في المسابقة بمجموع الدرجات لينال جائزة أبوظبي، ويتوّج بطلاً للمسابقة.

جاء ذلك خلال حفل نظمه «أبوظبي التقني»، مساء يوم الجمعة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين من 20 دولة.

وأعلن الشامسي نتائج الدورة الأولى من المسابقة التي نظمها المركز بمشاركة 540 طالباً ومسؤول يمثلون 20 دولة، مؤكداً تفوق شباب الإمارات بحصولهم على 5 ميداليات ذهبية في مجالات تكنولوجيا السيارات، والرعاية الصحية والاجتماعية، والروبوتات المتحركة، وتنسيق الزهور، و3 فضيات في تصميم مواقع الإنترنت، وحلول برمجيات تقنية المعلومات للشركات، وتقنيات التصميم الجرافيكي، وفضية واحدة في مجال التركيبات الكهربائية، لافتاً إلى أن البراعم الوطنية حققت وحدها 6 ميداليات.

جهود

وهنأ مبارك الشامسي القيادة الرشيدة بالإنجاز الكبير الذي يتوج جهود سنوات طويلة من العمل الوطني الجاد والمخلص والمبتكر، إذ جاءت النتائج لتؤكد نجاح دولة الإمارات في استراتيجياتها الرامية لصناعة أجيال المستقبل.

وأعرب عن سعادته بالأداء الراقي للدول المشاركة، وخاصة الدول التي أحرزت مراكز متقدمة، ومنها إندونيسيا التي أحرزت 6 ذهبيات، والصين تايبيه 4 ذهبيات، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، ولكل منها 3 ذهبيات، إضافة إلى روسيا والبحرين، وغيرها من الدول الآسيوية التي حصدت الذهب والفضة والبرونز، فيما حصلت الدول المشاركة، ومنها مصر والكويت وفلسطين واليابان، على ميدالية التميز في الأداء.

وأكد علي محمد المرزوقي، رئيس مهارات الإمارات، أن المنظمة الآسيوية للمهارات اعتمدت في اجتماعها الأخير اسم «جائزة أبوظبي» لتكون الجائزة التي يتم منحها لبطل المسابقة في الدورات المقبلة.

كما تضمن الاحتفال استعراضات مبتكرة ومتنوعة، شاركت فيها 20 دولة من مختلف دول العالم، إذ حرص الفائزون على حمل رايات بلدانهم، والتعبير عن فرحتهم بالفوز في المسابقة.