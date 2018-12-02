جامعة الفلاح تحتفل بأنشطة ترفيهية تراثية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتفلت جامعة الفلاح باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يصادف الذكرى المئوية لمولد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «عام زايد»؛ حيث تضمن الحفل أنشطة ترفيهية مستوحاة من التراث الشعبي الإماراتي وعروضاً تفاعلية وترفيهية.

حضر افتتاح الفعاليات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالحفيظ بلعربي، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور سمير البرغوثي، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة وعدد من الضيوف.

استهل الحفل بالنشيد الوطني وقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور رئيس الجامعة كلمته بهذه المناسبة، كما قدم عدد من طلاب الجامعة قصائد شعرية وفقرات تراثية وأهازيج وطنية، بالإضافة إلى العديد من الرقصات التراثية احتفاء بالمناسبة الغالية.