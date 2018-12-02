حاكم رأس الخيمة يشارك في احتفالات الإمارة باليوم الوطني

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، احتفالات العيد الوطني السابع والأربعين، في منصة فعالية "احتفالات عام زايد" أمام أبراج جلفار، والتي احتضنت أكثر من 10 آلاف مواطن ومواطنة تفاعلوا مع الفقرات الغنائية للفنانين حسين الجسمي وعيضة المنهالي في حب زايد والأغاني الوطنية.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن احتفالنا اليوم هو احتفاء بمنجزات الاتحاد التي سطرها التاريخ بحروف من نور، والتي تحققت بسواعد أبناء الإمارات الأوفياء، لنحتفل في البيت المتوحد بذكرى ميلاد دولتنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخواني أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وشهدت الواجهة المائية لكورنيش القواسم إقبالاً كبيراً، حيث احتشد آلاف العائلات من المواطنين والمقيمين والسياح للاستمتاع بالفعاليات والألعاب النارية التي أضاءت ليل رأس الخيمة بألوان علم الدولة الأحمر والأبيض والأخضر، وتفاعل معها الحضور كأسرة واحدة، لتكتمل فرحة الاحتفال بأزياء الأطفال والفساتين المرصعة بألوان علم دولة الإمارات.