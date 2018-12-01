المركز الثقافي في أم القيوين يحتفي اليوم الوطني 47

المصدر: أم القيوين -عصام الدين عوض

نظم المركز الثقافي في أم القيوين مساء اليوم فعاليات عديدة ومتنوعة احتفاء بمناسبة اليوم الوطني 47 وسط حضور كبير من المواطنين والمقيمين .

وتضمنت الاحتفالية فقرات عديدة ، منها الرقصات الشعبية والتي أداها طلبة الكلية الإماراتية الكندية في أم القيوين ، إضافة مشاركة كبار السن من المواطنين والذين عرفوا الأجيال الحالية بالأدوات البحرية التي كانت تستخدم قديما في مجال الصيد واللؤلو ، كما قدمت الفرقة المصرية العديد من الرقصات الفلكلورية المصرية ، كما خصص ركن للأطفال تضمن فعاليات متنوعة .