المركز الثقافي في أم القيوين يحتفي اليوم الوطني 47

نظم المركز الثقافي في أم القيوين مساء اليوم فعاليات عديدة ومتنوعة احتفاء بمناسبة اليوم الوطني 47 وسط حضور كبير من المواطنين والمقيمين .
وتضمنت الاحتفالية فقرات عديدة ، منها الرقصات الشعبية والتي أداها طلبة الكلية الإماراتية الكندية في أم القيوين ، إضافة مشاركة كبار السن من المواطنين والذين عرفوا الأجيال الحالية بالأدوات البحرية التي كانت تستخدم قديما في مجال الصيد واللؤلو ، كما قدمت الفرقة المصرية العديد من الرقصات الفلكلورية المصرية ، كما خصص ركن للأطفال تضمن فعاليات متنوعة .
المركز الثقافي في أم القيوين يحتفي بـ #اليوم_الوطني47https://t.co/zRxT9A45rf#اليوم_الوطني_الاماراتي_47 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vqycTqZS2S— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 1, 2018