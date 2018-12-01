حاكم أم القيوين : الإمارات تخطت مراحل التمكين الى استشراف المستقبل

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تخطت مراحل التأسيس إلى مراحل التمكين لاستشراف المستقبل والتأكيد على محور الإنسان وجودة الحياة للمواطنين والاهتمام بالعلم والمعرفة والابتكار.

وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو حاكم أم القيوين التي وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

في عهد التنمية الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية من عمرها المديد وفق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " واخوانه الآباء المؤسسين،

وفي عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تخطت الدولة مراحل التأسيس إلى مراحل التمكين لاستشراف المستقبل والتأكيد على محور الإنسان وجودة الحياة للمواطنين والاهتمام بالعلم والمعرفة والابتكار بالإضافة إلى المبادرات الإنسانية الخيرية داخل وخارج الدولة عن طريق مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية، كما اصدر سموه العديد من القوانين والتشريعات التي تعزز المكانة الاقتصادية للدولة، وتواكب التشريعات العالمية بالإضافة الى توطيد العلاقات والشراكات مع دول العالم وفق رؤية سموه.

وفي إطار الحكومة الاتحادية أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" رؤية الامارات 2021 وذلك في عام 2010 في اطار استراتيجية طويلة المدى تشمل قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية بمناسبة مرور 50 عاما على إعلان الاتحاد وترجمة هذه الرؤية الى برامج عملية تحقق الريادة العالمية في كافة المجالات ضمن اهداف التنمية المستدامة التي شرعت في تنفيذها والمعتمدة على العلوم والإبتكار في عصر العولمة ، ووضع تصور للمحفزات لتحقيق الأهداف المرجوة ومواجهة التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه البرامج في اطار التنمية الاقتصادية الشاملة والاستفادة من ثورة المعرفة والعلوم وتسخير التطور التقني لخدمة المجتمع والاستفادة من الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والعلوم وخلق الكوادر البشرية المواطنة والقيادات النوعية القادرة على تحمل المسؤوليات الوطنية والمشاركة بفاعلية في بيئة مناسبة تحقق لهم مستقبلا واعدا وتضع الدولة في المكانة العالمية المرموقة.

وفي مجال ثورة المعرفة وعلوم الفضاء وتكنولوجيا الاتصالات نشيد بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واطلاق القمر الصناعي خليفة سات في التاسع والعشرين من أكتوبر 2018 والذي قد تم تصنيعه وتطويره وادارته بالكامل بواسطة فريق من المهندسين والكفاءات الإماراتية بمركز محمد بن راشد للفضاء والذي سيقوم بمراقبة التغيرات التي تطرأ على الأرض والمناخ وسيرسل معلومات الى المركز لدراسة كافة البيانات التي سيتم تصويرها وارسالها الى المركز للاستفادة منها في الدراسات المتعلقة بالموارد الطبيعية والتعامل بأسلوب علمي في التخطيط للمتغيرات الطبيعية ووضع البرامج المستقبلية للدولة في اطار الاستراتيجية الشاملة في هذا الاطار.

لقد شهدت الدولة خلال الفترة المنصرمة العديد من المبادرات في مجال إعادة هيكلة الحكومة لتواكب الخطط والبرامج الوطنية وفق ارقى الممارسات العالمية مما دفعها الى توجيه العمل في الحكومة الاتحادية بما يتناسب ورؤية القيادة المستقبلية عبر استحداث وزارة لاستشراف المستقبل ، بالإضافة الى وزارة الذكاء الاصطناعي وتعيين وزيرة للعلوم المتقدمة وانشاء مجالس للعلماء واطلاق الحكومة الذكية مؤكدة عزمها على دعم النمو والتميز واقامة منصات لنشر الابداع والابتكار وتدريب مليون شاب عربي في نطاق البرمجة الالكترونية المتقدمة ، بالإضافة الى تحديث القوانين والتشريعات المحلية التي تواكب المتغيرات العالمية والتي من شأنها ان تحفظ استخدامات التقنية وتكفل الاستفادة منها وتقليل الانعكاسات السلبية على المجتمعات.

لقد شهدت قواتنا المسلحة في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي اطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله المزيد من التطور والدعم للقيام بدورها الوطني في حماية الوطن والمكتسبات والانجازات والمشاركة الفاعلة ضمن قوات التحالف العربي في الدفاع عن الشرعية في اليمن واستقراره ، وقدم ابناء قواتنا المسلحة بكافة صنوفها بطولات وتضحيات حققوا من خلالها انتصارات متلاحقة عززت التلاحم الوطني بالإضافة الى مهامها الإنسانية والدفاعية والمشاركة الدولية لحفظ الامن وتعزيز السلام في مناطق عديدة من العالم.

وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة نتضرع الى الله عز وجل ان يتغمد شهداء الوطن الابرار بواسع رحمته و يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وان يلهم امهاتهم واباءهم وزوجاتهم وابناءهم واهلهم الصبر والسلوان مقدرين تضحياتهم وولائهم للوطن والقيادة ودورهم البطولي في الذود عن حياض الوطن.

وفي هذا اليوم المجيد يسرنا ان نتقدم بالتهنئة الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"و إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات وإلى شعبنا الوفي.. متضرعين لله عز وجل أن يحفظ قادتنا ودولتنا وان يوفقنا لما فية الخير لشعبنا العزيز.