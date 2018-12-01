حاكم رأس الخيمة : الإمارات واحدة من أكثر التجارب الاتحادية نجاحاً واستقراراً

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة إن ما تحقق في ظل اتحاد الإمارات السبع من تقدم وازدهار في كافة القطاعات يؤكد أهمية هذه المسيرة التي تمثل رمزًا يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم باعتبرها واحدة من أكثر التجارب الاتحادية نجاحا استقرارا.

وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التي وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا رائدًا للتلاحم والتعاضد بين الإخوة والأشقاء وذلك من خلال تجربة الإتحاد التي نحتفل بذكراها الـ 47، أن الاتحاد يمثل الهوية الأساسية التي يفخر بها المواطن ويعتز بكونه جزء من كيان اتحادي قوي يسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق.

إن ما تحقق في ظل اتحاد الإمارات السبع من تقدم وازدهار في كافة القطاعات يؤكد أهمية هذه المسيرة التي تمثل رمزًا يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم باعتبرها واحدة من أكثر التجارب الاتحادية نجاحا استقرارًا.

إن استراتيجية الإمارات التي ركزت على بناء الإنسان والتي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه مؤسسي الاتحاد جعل من الإنسان الإماراتي هو الأساس الذي تقوم عليه كل الآمال وبه تتحقق كل الخطوات الرائدة التي تخطوها الدولة.

إننا في دولة الإمارات حكومةً وشعبًا نسير بخطى راسخة لنجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة وذلك بحماية مقدراتنا الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية على حد السواء والسعي جاهدين للتطور والارتقاء على كافة الصعد والتطلع نحو المزيد من الإنجازات.

وفي ذكرى اتحادنا لا يسعني إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات.