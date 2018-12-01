حمدان بن زايد : الإمارات واحة خير وسلام لأبنائها ولكل من يقيم على أرضها الطيبة

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن صرح الاتحاد شيد على أسس وقواعد راسخة كان لها الأثر العميق في تعزيز التنمية المستدامة وبناء المواطن علمياً ومعرفياً وتقنياً.

وأشار سموه إن المسيرة الاتحاديـة تتعــزز بفضل القيادة الحكيمة لصاحــب الســمو الشيــخ خليفــة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في كلمة وجهها عبر مجلة " درع الوطن" بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 " إننا نستمد من هذه المناسبة القوة والعزيمة للسير في الطريق إلى المستقبل ونستلهم منها القيم والمبادئ والمثل العليا التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي اتخذ بعون الله وتوفيقه ذلك القرار التاريخي بتشييد صرح الاتحاد على أسس وقواعد راسخة .

وأضاف سموه " إن تجربة الإمارات تجربة فريدة من نوعها حيث وضعت قيادة الدولة الإنسان في بؤرة اهتمامها منذ قيام الدولة لتشمل كافة مناحي حياة الإنسان وجعل الإمارات واحة خير وسلام لأبنائها ولكل من يقيم على أرضها الطيبة".

وقال سموه ان منطقة الظفرة تحظى بأهمية كبرى لاجتذابها أكبر المشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة والتي تعد من أبرز المشاريع الرافدة للاقتصاد الوطني وتسهم في الوقت ذاته في دعم جذب استثمارات إلى المنطقة ولما فيه من خير ومصلحة للوطن والمواطنين.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان " إن منطقة الظفرة تشكل اليوم بوابة مهمة للاستثمار ومناخاً مميزاً لتطوير آلياته ويعود ذلك إلى اهتمام القيادة الحكيمة بتطوير المنطقة ووضعها على الخريطة الاستثمارية والاقتصادية المتطورة" .

وأشار سموه الى إن الإمارات تمضي قدماً في تعزيز النهج الذي اختطه لحشد الدعم والتأييد للمبادئ الإنسانية العالمية من خلال مبادراتها التنموية ومساندتها المستمرة لضحايا النزاعات والكوارث حول العالم ولم تكتف بساحتها المحلية فقط بل امتدت يد الخير والعطاء إلى كافة أرجاء المعمورة لتعين وتواسي الضعفاء والمحرومين في كل مكان وتشد أزر المنكوبين وتقدم الدعم المادي والمعنوي لهم دون منة أو تفضل بل تعتبر ذلك جزءا من واجبها تجاه عالمها الذي تعيش فيه.

ولفت سموه الى التقدير العالمي الذي تحظى به الإمارات من قبل الدول والشعوب والمنظمات الإنسانية على ضوء التقارير الدولية الأخيرة التي أظهرت حجم الجهود التي تضطلع بها الإمارات في المجالات الإنسانية والتنموية ووضعتها في مقدمة القوى الخيرة كونها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية والتنموية مقارنة بدخلها القومي على مستوى العالم.

وأكد سموه أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كانت ولا تزال هي البوابة التي تنطلق عبرها جهود الإمارات الإنسانية والنافذة التي تطل من خلالها الإمارات على فضاء العمل الإنساني الرحب.

وفي الجانب البيئي قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات حققت تطوراً ملحوظًا في تحسين مستوى الأداء البيئي للفرد والمجتمع مشددا سموه على أهمية استمرار وتحقيق الانسجام التام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الموارد الطبيعية المتوفرة بشكل أفضل دون تجاوز حدود الاستدامة.

وأشاد سموه بالإنجازات التي حققتها هيئة البيئة أبوظبي على المستويين المحلي والعالمي وجهودها في مجال إدارة المحميات الطبيعية بحماية وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية والعمل على تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتشجيع الابتكار والعمل الجاد وتعزيز الوعي البيئي والتنمية المستدامة وضمان استمرار إدارج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.​.

وتقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالتهنئة القلبية الصادقة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات الوفي داعيا العلي القدير أن يمن على وطننا الغالي بالأمن والاستقرار وأن يحفظ قادتنا وأن يسدد خطاهم في تعزيز مسيرة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات ويلبي أماني وتطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء.