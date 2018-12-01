«كلنا الإمارات»: إقبال الشباب على التطوّع رد لجميل الوطن

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد الشيخ مسلم سالم محمد بن حم العامري رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات أن اليوم الوطني لدولة الإمارات ذكرى وطنية راسخة في وجدان كل إماراتي تبعث الفخر والاعتزاز وتعزز الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة التي تواصل مسيرة النماء والتقدم والازدهار التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني نهضة الإمارات.

وقال بن حم إن الإمارات أصبحت في مصاف الدول المتقدمة بمختلف المجالات بفضل الرؤية السديدة للقيادة الحكيمة والمضي قدماً بمسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف بن حم أن اليوم الوطني يمثل مناسبة عظيمة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء لوطننا الغالي وقيادته الرشيدة ورسالة إلى العالم يؤكد شعب الإمارات فيها اعتزازه بانتمائه للوطن وولاءه لقيادته فالاحتفال باليوم الوطني يذكرنا بتأسيس الاتحاد عندما توحدت إرادة الآباء المؤسسين وصدق عزمهم على تأسيس دولة فتية سطرت تاريخاً مشرقاً نفاخر به الأمم.

ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ47.