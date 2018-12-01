شرطة أبوظبي تشارك «البلدية» و«صندوق خليفة» الاحتفالات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شاركت شرطة أبوظبي في احتفالات بلدية مدينة أبوظبي في مقرها، واحتفالات مؤسسة صندوق خليفة للمشاريع الصغيرة، والتي أقيمت بمناسبة اليوم الوطني 47.

وقدم العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً معرباً عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية الموحّدة، التي أطلقها وأرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ومثمناً الإنجازات العملاقة التي حققتها الدولة في مسيرتها الاتحادية الظافرة ومن بينها التطورات التي حققها جهاز الشرطة والأمن لحماية المكتسبات والمضي نحو المزيد من الريادة لدولة الإمارات، لتبقى واحة للأمن والأمان والتقدم والازدهار.