تفاهم لتزويد موظفي جمعية النهضة النسائية بـ«إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع جمعية النهضة النسائية، بهدف تزويد موظفي الجمعية ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها، التي تتضمن عروضاً وخصومات ومزايا يقدمها القطاعان العام والخاص.

وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، فيما وقعها من جانب جمعية النهضة النسائية عائشة حمدان الشيخ، مدير المركز الاجتماعي الصحي بالجمعية.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي جمعية النهضة النسائية لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، فيما ستزود شرطة دبي موظفي الجمعية ببطاقة إسعاد وإشعارات بالشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفي الجمعية المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.