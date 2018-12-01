أبوظبي تفوز بتنظيم الدورة الثانية لمسابقة «مهارات آسيا» 2020

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أعلنت الجمعية العمومية لمنظمة مهارات آسيا العالمية، أمس، فوز أبوظبي بتنظيم الدورة الثانية من المسابقة عام 2020، في إنجاز جديد لدولة الإمارات.

وأعرب الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، عن فخره بشباب الإمارات الواعد الذي شارك بفعالية وإبداع خلال مسابقة مهارات آسيا العالمية.

مؤكداً أن القيادة الرشيدة جعلت الإمارات في مكانة مرموقة بين دول العالم، فيما أشاد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، بالإنجاز الإماراتي الجديد.

وكان الشيخ محمد بن سلطان قد قام بجولة لتفقد مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2018 مساء الخميس.

كما قام معالي حسين الحمادي، ومعالي جميلة المهيري ومعالي الدكتور ثاني الزيودي.

ومعالي حصة بوحميد، بجولات تفقدية في مسابقة مهارات آسيا العالمية. وقد أعرب الحمادي عن تقديره لجهود القيادة الرشيدة لتمكين مؤسسات الدولة ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني والمنظمة الآسيوية للمهارات، من تنظيم هذه المسابقة التي تقام لأول مرة في آسيا، حيث حرصت الوزارة على المشاركة وبقوة من خلال نخبة من طلابها لاكتساب المزيد والجديد من الخبرات التي تؤهلهم للتنافسية العالمية.

غالبية

واجتمعت الجمعية العمومية لمنظمة مهارات آسيا العالمية مساء أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، برئاسة مبارك سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة المنظمة مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وحضور الممثلين الرسميين والفنيين للدول الآسيوية أعضاء المنظمة، وقررت الجمعية بغالبية الأصوات فوز الإمارات ممثلة في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بتنظيم مسابقة آسيا مهارات العالمية 2020 للمرة الثانية على التوالي.