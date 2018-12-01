«الهوية والجنسيّة» تستذكر إنجازات القادة المؤسسين

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية باليوم الوطني السابع والأربعين للدولة، ونظّمت بهذه المناسبة فعاليات وطنية وتراثيّة في مقرّ إدارتها الرئيسية والإدارات العامّة ومراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة، استهدفت من خلالها إدخال الفرح والسرور على قلوب موظفيها ومتعامليها وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عما يجول في خواطرهم من مشاعر في هذه المناسبة العزيزة.

واستذكرت الهيئة في هذا اليوم الوطني الأغر الآباء المؤسسين الذين لبّوا نداء الوحدة والاتحاد، فأسسوا تجربة وحدوية صارت مضرب المثل في نجاحها والتفاف أبنائها حولها وتمسكهم بها، وأحيوا في قلوب كلّ العرب آمال الوحدة والاتحاد واجتماع الصفّ والكلمة.

كما شاركت في الاحتفالات فرق الحربية والعيالة واليولة، التي قدّمت عروضها على وقع الأغاني الوطنية التي تمجّد الإمارات وإنجازاتها.