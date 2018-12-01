ولي عهد الفجيرة: التنوع التراثي يعكس ثقافة المجتمع الإماراتي

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية ترسيخ الموروث الشعبي وإحياء الفنون الشعبية لما تحمله من تنوع تراثي غني يعكس ثقافة المجتمع الإماراتي في كل مرحلة من مراحل تطوره.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس القرية التراثية في منطقة مضب بالفجيرة في إطار احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين التي تنظمها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. وجال سموه بأركان القرية التراثية واطلع على ما تحتويه من مقتنيات أثرية تحاكي التراث الإماراتي الأصيل. وتضمن الاحتفال تقديم برنامج «الكرنفال التراثي الإماراتي الكبير».