بحث تعزيز التعاون بين الشرطة وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وفداً من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية برئاسة بدر يوسف القرقاوي، نائب المدير العام، بحضور العقيد منصور القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

والمقدم فيصل الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط، ضمن زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الطرفين، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بتطوير العمل وتعزيزه بين الجهتين.

وأكد العبيدلي خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل والتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مما يصب ذلك في خدمة الوطن والمصلحة العامة.

وعقب اللقاء تجول وفد سلطة دبي للمجمعات الإبداعية في أروقة القيادة العامة لشرطة دبي، واطلع على إبداعات الموظفين في تهيئة بيئة العمل المناسبة لهم من خلال ديكورات متنوعة تعكس روح الإبداع والابتكار لديهم.

بعد ذلك اصطحب العقيد منصور القرقاوي الوفد الضيف الى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

وكان في استقبالهم الرائد عبد الباسط العمودي، رئيس قسم الفعاليات، والرائد أحمد عقيل، رئيس قسم القيادة والسيطرة، الذي قدم للوفد الضيف شرحاً حول التطور الذي حققه المركز في مجال خدمة المجتمع وطبيعة العمل ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع دبي وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث، ونظام مراقبة الدوريات عبر الأقمار الصناعية.