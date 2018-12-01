شرطة دبي تدعو مستخدمي الطريق إلى الالتزام بمعايير السلامة في اليوم الوطني

المصدر: دبي- البيان

دعت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أفراد الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن اشتراطات الاحتفال باليوم الوطني على جميع طرق دبي، والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ(47).

ودعا العميد سيف المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى الالتزام بشروط ومعايير السلامة التي تتمثل في عدم تغيير لون المركبة، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المقرر، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة، وعدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، بالإضافة إلى عدم استخدام أنواع الرش (الاسبريه).

وعدم الوقوف أو النزول من المركبة على الطريق العام. ولفت إلى أنه سيتم التركيز على أبرز المخالفات التي قد تتكرر في هذا اليوم كقيادة المركبة بطريقة تعرض حياة سائقها أو حياة الآخرين أو سلامتهم وتقدر قيمتها بـ(2000) درهم و(23) نقطة و(60) يوم حجز المركبة.

ومخالفة الوقوف وسط الطريق دون مبرر وتقدر بـ(1000) درهم و(6) نقاط مرورية، وسير المركبات في المسيرات دون تصريح أو غير الأحوال المصرح لها وتقدر قيمتها بـ(500) درهم و(4) نقاط مروية و(15) يوم حجز المركبة، ومخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً وتقدر قيمتها بـ(2000) درهم و(12) نقطة مرورية.

وزيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عما هو مصرح به وتقدر قيمتها بـ(1500) درهم، وكتابة عبارات أو ملصقات على المركبة بدون تصريح وتقدر قيمتها بـ(500) درهم، واستعمال آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين وتقدر قيمتها بـ(400) درهم و(4) نقاط مرورية.

ضوابط

وضعت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة المرور والدوريات خطة شاملة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ47.

وتضمنت ضوابط تزيين المركبات أثناء الاحتفال المتمثلة في عدم تغيير لون المركبة، وعدم تحميل أكثر عن العدد المقرر، وعدم الخروج من مقدمة السقف، وعدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، وعدم طمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية، وعدم الوقوف على الطرق الفرعية وعرقلة حركة السير.