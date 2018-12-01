شرطة أبوظبي تطلق وسم «#زايد_التسامح» بمعرض نادي التراث

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت شرطة أبوظبي، وسم (#زايد_التسامح #zayed_tolerance) باللغتين العربية والإنجليزية خلال مشاركتها في معرض الشيخ زايد الذي نظمه نادي تراث الإمارات ، وتضمنت الفعالية توزيع شارات عام زايد على زوّار المعرض.

ويأتي إطلاق الوسم ضمن مبادرات عام زايد 2018، ومن منطلق حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد لتعزيز قيمة (الحكمة/‏‏ الاحترام/‏‏ بناء الإنسان/‏‏ الاستدامة).

وقال العقيد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، إن زايد الخير اهتم بترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام والسعادة وجعل من الإمارات رمزاً للتسامح عالمياً.

وكان مشرف المبادرة، الرائد الدكتور طالب الطنيجي، مدير فرع أمن المتاحف في قسم الشرطة السياحية في «المديرية»، التقى خليفة خميس سالم المحيربي، رئيس قسم المتاحف والفعاليات التراثية في المعرض، بحضور الملازم عبد الله العامري، من فرع أمن المتاحف.