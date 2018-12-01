فعاليات مميزة لـ«طرق دبي» احتفاءً باليوم الوطني

المصدر: دبي -البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فعاليات متنوعة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين للهيئة، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وموظفي الهيئة.

تضمنت الفعاليات عرضاً مرئياً اشتمل على أقوال مأثورة بصوت مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتضمنت الفعاليات أيضاً رقصات شعبية ومأكولات تراثية عكست روح الماضي والهوية الوطنية، إلى جانب تنظيم بازار اشتمل على منتجات ومشغولات تراثية، فضلاً عن مشاركة عدد من أولاد موظفي وموظفات الهيئة بالأزياء الشعبية وأعلام الدولة، ما أضفى أجواء من البهجة والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.