السفير الباكستاني: الإمارات علامة مميزة للسلام

المصدر: دبي- البيان

قدم معظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة التهاني إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني الـ47 للدولة.

وأكد السفير خان أن الإمارات تقف بفخر بين دول العالم كعلامة مميزة للسلام والتقدم والحكم الرشيد. وقد خطت خطوات مذهلة للظهور كمركز عالمي للتجارة والسياحة والنقل والمواصلات.

وقال خان: «نحن أيضاً نشارك إخواننا الإماراتيين للإشادة بزعيمهم الأسطوري، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حولت رؤيته وسياساته الحكيمة هذا البلد إلى أرض السلام والاستقرار والتعايش والتحديث».

علاقات

وأضاف: «تتمتع باكستان والإمارات العربية المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات الوثيقة والودية، تعززهما المصالح المشتركة والقيم المشتركة وتطابق وجهات النظر حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك».

















