«الاتحاد النسائي»: الاحتفال تعبير عن تقديرنا لقيادتنا

المصدر: أبوظبي - وام

احتفل الاتحاد النسائي العام بمقره في أبوظبي باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات بحضور عدد من عقيلات السلك الدبلوماسي لدى الدولة وقيادات العمل النسائي وموظفات الاتحاد.وأكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن ذكرى اليوم الوطني للدولة ذكرى مجيدة يتناقلها الأبناء جيلاً بعد جيل، تعبيراً عن الفرحة الكبيرة بإنجازات الاتحاد التي تحققت للمواطنين في كل المجالات.

وقالت إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تستحق الاحترام والتقدير من جانب الجميع خاصة المرأة الإماراتية التي وقفت إلى جانبها بثبات لتمكينها ووصولها إلى كل مواقع العمل في الدولة بقطاعيه العام والخاص. وأوضحت مديرة الاتحاد أن احتفالنا بالمناسبة تعبير عن تقديرنا لقيادتنا الرشيدة التي وقفت إلى جانب المرأة الإماراتية في نهضتها.